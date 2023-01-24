Российский миллиардер Олег Дерипаска нанял бывшего главу контрразведки нью-йоркского офиса ФБР Чарльза Макгонигала, чтобы тот нашел в даркнете активы одного из российских олигархов.

Это следует из обвинительного заключения бывшему главе нью-йоркской контразведки. Американская прокуратура подозревает его в нарушении санкций и отмывании денег.

Как следует из обвинительного заключения, Макгонигал с 2016 года возглавлял конрразведку в нью-йоркском офисе ФБР и на этой должности участвовал в секретных расследованиях в отношении российских олигархов, в том числе Дерипаски. В частности, он имел доступ к секретному списку бизнесменов, которых могли включить в санкционные списки из-за связей с Кремлем.

В 2018 году году Сергей Шестаков, бывший советский и российский дипломат, который после отставки в 1993 году работал переводчиком в американском суде, познакомил Макгонигала, тогда еще работавшего в ФБР, с сотрудником Дерипаски, названным в обвинительном заключении Агентом-1. Агент-1 тоже бывший сотрудник российского МИД, которого в СМИ называли сотрудником российских спецслужб.

Весной или летом 2018 года Шестаков попросил Макгонигала помочь Агенту-1 устроить дочь на практику в нью-йоркскую полицию. Сотрудник ФБР попросил своего знакомого помочь, сказав, что отец девушки интересен ему по ряду причин. Макгонигал также предупредил своего подчиненного в ФБР, что якобы хотел завербовать Агента-1, который мог быть сотрудником спецслужб. В итоге дочь россиянина получила "вип-подход" в полиции. Сержант полиции, который собеседовал девушку, позже докладывал руководству и в ФБР, что дочь Агента-1 говорила о необычно близких отношениях с агентом ФБР, который предоставлял ей доступ к секретным документам.

В 2019 году Макгонигал ушел в отставку из ФБР. После этого бывший офицер и Шестаков представили Агента-1 сотрудникам международной юридической фирмы, которую российский миллиардер хотел нанять для обжалования санкций. В ходе переговоров Макгонигал летал на встречи с Дерипаской в Лондон и Вену. В переписке фигуранты дела не называли миллиардера по имени, используя вместо этого выражения "наш друг из Вены", "клиент из Вены", "человек". По итогам переговоров Дерипаска подписал с юридической фирмой договор, который не нарушал санкции. Макгонигал остался работать в организации по делу миллиардера как консультант и расследователь. Бывший сотрудник получал от Дерипаски 25 тысяч долларов в месяц, которые проходили через юридическую фирму и компанию Шестакова. Работа по обжалованию санкций прекратилась после начала пандемии в марте 2020 года.

Весной 2021 года Агент-1 начал переговоры с Макгонигалом и Шестаковым о возможности работы непосредственно на Дерипаску. В переписке миллиардера снова не называли по имени, а только "большой парень", "клиент" и "вы знаете кто". Дерипаска хотел нанять Макгонигала и Шестакова, чтобы они провели частное расследование в отношении другого российского бизнесмена, который в обвинительном заключении называется Олигархом-2. В первую очередь миллиардер хотел знать о связи Олигарха-2 с одной из российских корпораций, контроль над которой хотел получить сам Дерипаска. Также миллиардер хотел узнать о наличии у конкурента активов за пределами России и второго гражданства.

В августе 2021 года Макгонигал, Шестаков и Агент-1 подписали контракт. Согласно документу, деньги шли Макгонигалу и Шестакову от зарегистрированной на Кипре корпорации через компанию в Нью-Джерси, зарегистрированную на друга бывшего офицера ФБР. Они должны были получать более 41 тысячи долларов в месяц и еще более 51 тысячи долларов после подписания договора. У обвинения есть подтверждение перевода аванса и еще четырех ежемесячных переводов с августа по ноябрь 2021 года.

В обвинении подчеркивается, что Макгонигал начал участвовать в деятельности компании из Нью-Джерси, через которую он получал деньги от Дерипаски, еще во время работы в ФБР.

Макгонигал однажды признался Шестакову, что не сказал другу о получении денег через его организацию, а Шестаков подделал его подпись для контракта. Когда друг спросил у Макгонигала, почему через его фирму начали идти платежи из российского банка, бывший офицер сказал, что занимается легальной работой для богатого русского парня.

В октябре 2021 года подрядчик Макгонигала сообщил бывшему фэбээровцу, что нашел в дарк-вэбе данные о наличии скрытых активов на 500 миллионов долларов у конкурента Дерипаски, а также другую информацию, которая может заинтересовать миллиардера.

Работа Макгонигала с Дерипаской закончилась в ноябре 2021 года, когда агенты ФБР пришли с обыском к обвиняемым. В обвинении отмечается, что незадолго до обысков Шестаков встречался в ресторане на Манхэттене с агентами ФБР и в ходе беседы пытался скрыть детали об отношениях с Макгонигалом и Агентом-1, в том числе заявив, что никогда не вел бизнеса с сотрудником Дерипаски.

Ранее мы сообщали, что власти США арестовали бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала, который участвовал в расследовании контактов кампании бывшего президента США Дональда Трампа с Россией во время выборов 2016 года.

Также мы писали, что в Украине Минюст подал в Высший антикоррупционный суд иск об изъятии в пользу государства активов, связанных с Дерипаской.