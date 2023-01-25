Минфин впервые в 2023 году поднял ставки по облигациям внутреннего госзайма и смог одолжить более 13 млрд грн.

Министерство финансов Украины в ходе очередного размещения новых выпусков своих ОВГЗ вчера, 24 января, дважды подняло максимальную доходность этих долговых бумаг. Сначала до 19,6% годовых по гособлигациям на 1 год и 9 месяцев (погашение в декабре 2024 года), а затем и до 19,75% — по облигациям на 2,3 года (погашение в мае 2025 года).

До сих пор правительство соглашалось платить по новым ОВГЗ не более 19,5% годовых, этот максимум был установлен в 2022 году.

Благодаря повышению ставок Минфин смог вчера одолжить на внутреннем долговом рынке 13,2 млрд грн, то есть в 2,5 раза больше, чем на прошлой неделе. Наибольшим спросом пользовались бумаги декабрь-2024.

Структура размещения выглядит так:

на 6,3 млрд грн — ОВГЗ на 1,9 года под 19,6% годовых;

на 4,9 млрд грн — ОВГЗ на 2,3 года под 19,75% годовых;

на 1,5 млрд грн — ОВГЗ на 1 год под 18,5% годовых;

на 475,8 млн грн — ОВГЗ на 5 месяцев под 13% годовых;

на 23,3 млн грн — ОВГЗ на 7 месяцев под 16% годовых.

Напомним, что новый глава Нацбанка обещал США прекратить "печатать" гривну в 2023 году.