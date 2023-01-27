В Киеве будут судить разбойника, нанесшего телесные повреждения полицейскому.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, 9 сентября 2022 года обвиняемый, находясь вблизи станции метро "Арсенальная", напал с газовым баллончиком на иностранца, отобрал у него мобильный телефон и скрылся. В дальнейшем во время проверки документов сотрудниками полиции злоумышленник распылил слезоточивый газ в лицо одного из правоохранителей, причинив ему телесные повреждения.

Обвинительный акт в отношении нападавшего направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу. Мужчина находится под стражей.

Санкция инкриминируемой ему статьи (совершение разбойного нападения и нанесение телесных повреждений работнику правоохранительного органа, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 345 УК Украины) предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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