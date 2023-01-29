В Сети появились фото спасения детей из реки в Киевской области.

Соответствующие кадры публикует в Facebook полиция Киевщины в воскресенье, 29 января.

По данным правоохранителей, 10-летняя девочка и 16-летний мальчик чуть не утонули. Понтон, на котором они находились в поселке Красная Слободка, начал дрейфовать, и дети оказались в ловушке.

Ранее мы писали, что недавно в Киевской области четверо детей провалились под лёд. Один ребенок погиб, поиски ещё одного продолжаются.

Также "Страна" рассказывала, что в начале января в Волынской области на льду погиб ребенок, еще двоих детей спасатели вытащили, бросившись за ними вплавь.

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