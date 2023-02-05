В Киеве сообщили о подозрении жителю столицы, который наладил незаконную продажу конфиденциальной информации по закрытым базам данных.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что мужчина в прошлом году получил доступ к информации из баз данных, в частности, Главного сервисного центра МВД, Пенсионного фонда, Государственной налоговой службы, Бюро технической инвентаризации, Госгеокадастра, банковских структур относительно сотни тысяч украинцев.

В дальнейшем злоумышленник вместе с сообщниками создал в электронную систему и наладил сбыт персональных данных граждан путем предоставления доступа к системе за 2 тысячи евро в месяц.

Подозреваемый лично встречался с заинтересованными лицами и после получения средств предоставлял им ссылку на указанный сайт с логином и паролем для входа. Злоумышленником оказался 36-летний местный житель.

В ходе обысков по месту жительства мужчины изъяты системные блоки, жесткие диски и флешки, на которых хранилась незаконно полученная информация, мобильные телефоны, удостоверения, печати, паспорта граждан РФ, документация о деятельности группировки, а также денежные средства в сумме 3 тыс. евро.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой применения залога в размере 2 млн гривен. Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия по установлению других фигурантов преступления.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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