И.о. главы налоговой инспекции Киева Оксана Датий написала заявление на увольнение после проведённых у неё обысков.

Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на источники в налоговой службе.

Не исключено, что по итогам обысков будет возбуждено дело о незаконном обогащении.

Напомним, Оксана Датий прославилась после того, как при обыске у нее нашли "список желаний" с мечтами о соболиной шубе и миллионе долларов.

Ранее мы писали, что в ГБР заявили, что и.о. начальника киевской налоговой Оксана Датий вместе с другими членами комиссии незаконно принимала решение о соответствии или несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков, что "повлекло тяжкие последствия".

По оценкам экспертов, в теневой оборот попадало более 15 млрд грн.

Также "Страна" подробно рассказывала, что известно об и.о. начальника налоговой инспекции Киева Оксане Датий.

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