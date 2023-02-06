Из-за травм, полученных во время обстрела донецкого ресторана "Шеш-Беш" 21 декабря, умер глава службы безопасности Дмитрия Рогозина Александр Шемякин.

Об этом сообщает телеграм-канал BRIEF.

Генеральный директор АО "Научно-технический центр "Охрана" при Роскосмосе скончался, не выходя из комы.

26 декабря в результате полученных травм при обстреле ресторана умер помощник Рогозина Владимир Гусейнов.

Всего в результате обстрела ресторана "Шеш-беш" ранения разной степени тяжести получили 10 человек. Среди пострадавших кроме самого Рогозина и Шемякина также оказались бывший руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артем Мельников и руководитель государственной корпорации "Алмаз" Денис Иванов.

Сам Рогозин сегодня сообщил о своем возвращении в зону боевых действий в Украине. Российские СМИ опубликовали фото Рогозина на фоне пусковой установки РСЗО.