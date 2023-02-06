В Красногоровке Донецкой области задержан мужчина, бросивший гранату на улице. В результате взрыва погиб человек, пятеро ранены.

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

По данным прокуратуры, в понедельник, 6 февраля, около 10:30 в Красногоровке возле магазина "1000 мелочей" произошел конфликт между уличным продавцом молочной продукции и местным жителем.

Мужчина обвинил потерпевшего в некачественном товаре и, не удовлетворившись словесными оскорблениями, бросил в его сторону боевую гранату.



В результате взрыва погиб случайный прохожий. Продавец и еще четыре человека – одна женщина и трое мужчин, которые находились рядом, получили ранения разной степени тяжести. В настоящее время им оказывается медицинская помощь.

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