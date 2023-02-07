Германия разрешит поставку 187 танков Leopard-1 Украине. Кабмин ФРГ объявит о своем решении 7 февраля.

Об этом сообщает Business Insider.

Сообщается, что 88 единиц техники Украине передаст Rheinmetall, еще 99 - FFG.

Первые танки Украина получит не раньше середины 2023 года. Некоторые танки подлежат ремонту.

Также пока неясно, будут ли все 187 Leopard-1 в конечном итоге боеспособными или многие машины придется использовать в качестве доноров запчастей для других танков.

Напомним, по данным члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, Украине необходимо от 500 до 700 танков, чтобы освободить все территории.

Напомним, 4 февраля Канада отправила в Украину свой первый танк Leopard 2. Боевую машину погрузили в военно-транспортный самолет C-17.

Ранее мы писали, что, по данным Der Spiegel, Запад готов прямо сейчас поставить в Украину лишь 14 принадлежащих Германии танков Leopard 2.

При этом украинские экипажи начали обучение на танках Leopard 6 февраля, сообщил министр обороны Алексей Резников.