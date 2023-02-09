Эколог Владимир Борейко в комментарии "Стране" объяснил, с чем связано сильное загрязнение воздуха в Киеве: столица поднялась сегодня на 11 место в антирейтинге городов с самой грязной атмосферой.

"Загрязненность воздуха в больших городах, в том числе в Киеве, зависит от двух основных факторов. Первый: какое количество загрязненных веществ выбрасывается автомобилями и трубами ТЭЦ: Второй: погода. То, что каждый день выбрасываются вредные вещества в воздух - это факт. Но если идет дождь, снег, дует ветер - все это "выдувается" и "смывается". Если ни осадков, ни ветра нет - все это накапливается. Когда наступает такой штиль, а это бывает в октябре, летом в жару, зимой в мороз, возникают такие показатели зашкаливающей загрязнённости", - объяснил Борейко.

По его словам, превышение уровня мелкодисперсных частиц в воздухе столицы в 11 раз, зафиксированное сегодня, негативно отражается на здоровье людей с заболеваниями легочной системы, астматиков, пожилых людей и детей.

"Мелкодисперсные частицы - это пыль, сажа, которые попадают в воздух в основном вследствие работы ТЭЦ и двигателей автомобилей. Авто у нас старые, подержанные, привезенные из Европы, бензин "бодяжный", никто это не контролирует. 80% загрязнений - от автомобилей. Чтобы нивелировать загрязнение, нужно развивать метро и наземный электротранспорт - в Киеве этого не делается. На все трубы ТЭЦ нужно устанавливать специальные фильтры, которые задерживают вредные вещества. Необходимо беречь зеленые зоны, так как деревья, а особенно сосны, очищают воздух, задерживая мелкодисперсные частицы - они просто оседают на них. А зеленые зоны у нас уменьшаются", - рассказывает Владимир Борейко.

Ранее Борейко заявлял, что увеличение числа генераторов также ухудшает экологию.

Также мы писали, что, в связи с ухудшением качества воздуха в столице, сегодня КГГА призывали не быть долго на улице.