В КГГА подтвердили ухудшение качества воздуха в столице, которое зафиксировали сегодня с утра. Столичные власти призывают жителей города ограничить пребывание на улице, закрыть окна, пить много воды, и, если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Об этом говорится в сообщении КГГА в телеграм-канале.

Воздух в Киеве наполнен частичками пыли, причина - слабый ветер. Других опасных загрязнений нет.

По данным рейтинга компании IQAir, по состоянию на 14:15, столица находится на 27 месте в мировом антирейтинге городов с наиболее грязной атмосферой.

Напомним, сегодня Киев оказался на 11 месте в списке городов с самым грязным воздухом.

Осенью прошлого года Киев регулярно попадал в десятку самых грязных городов мира по качеству воздуха. Это было связано с горящими торфяниками.

Мы следим за новостями 9 февраля в своем онлайне.

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