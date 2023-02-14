Опубликованные в воскресенье посольством США в РФ рекомендации американцам покинуть Россию и воздержаться от дальнейших поездок действуют уже несколько месяцев. Их просто повторили с некоторыми дополнениями.

Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Это не некие новые рекомендации. Мы уже несколько месяцев предупреждаем американцев, что им не следует посещать Россию, а тех, кто находится в России, предупреждали о том, что им следует немедленно уехать. Мы вновь опубликовали рекомендации с некоторыми дополнениями для лиц с двойным гражданством в связи с мобилизацией, в связи с особым режимом в пограничных областях с Украиной и изменениями в российском законодательстве", - сказал он.

В воскресенье посольство США в России призвало американцев немедленно покинуть страну, утверждая, что российская сторона "может отказать гражданам Соединенных Штатов в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи, мобилизовать, воспрепятствовать выезду из страны и/или призвать на военную службу".

А в понедельник Канада рекомендовала своим гражданам немедленно уехать из Беларуси из-за риска выборочного применения местных законов и российско-украинской войны.