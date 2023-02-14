Кабинет министров Таиланда одобрил введение с 1 июня сбора с иностранных туристов, который будет варьироваться от 150 до 300 батов ($4 - $9).

Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

По его данным, 150 батов будет взиматься с путешественников, прибывающих в королевство по суше и морю, 300 батов - с авиапассажиров. Предполагается, что собранные средства пойдут на поддержку путешественников, пострадавших в происшествиях, а также развитие туристических направлений. Плату с иностранцев начнут взимать с 1 июня.

О планах ввести сбор с иностранных туристов стало известно еще в середине января. Министр туризма и спорта Пипат Ратчакитпракан тогда же говорил, что сбор не коснется иностранцев, у которых есть разрешение на работу.

В этом году поток туристов составит около 25 млн человек, прогнозируют власти Таиланда. Расходы на туризм в 2023 году предположительно составят не менее 2,38 трлн батов.

Ранее CNN выпустил материал о том, что страны Европы, граничащие с Украиной, теряют туристов из-за войны. Так, по данным американского телеканала, Польша на фоне украинских событий потеряла от 30 до 40% туристов. Отдельные туроператоры фиксируют падение заказов на Польшу этим летом до 60%. По той же причине заказы в Будапешт (Венгрия) упали на 45%, а в Ригу (Латвия) — на 39%, рассказывают туроператоры. Серьезное падение у Словакии - на 49%.

Также в прошлом году сообщалось, что потери для мирового туризма могут составить 14 миллиардов долларов в случае, если война России и Украины приобретет затяжной характер.