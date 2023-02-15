Появились интересные подробности о воздушных шарах с отражателями, которые в последние дни запускают россияне, чтобы, как заявляют Воздушные силы ВСУ, сбить с толку ПВО.

Их рассказал "Стране" источник в Силах обороны Украины.

"Украина ещё в прошлом году первая начала применять эти шары. Мы запускали шары над их территорией, они посмотрели и начали делать то же самое. Это обычный гелиевый шар, обмотанный фольгой, который летит со скоростью ветра и главная задача которого дезориентировать ПВО. Радары воспринимают этот шар как металлический объект и реагируют на него. Помните, в начале января в Ростове-на-Дону появился в небе малоразмерный объект (в семи километрах от поселка Султан-Салы, где расположен военный аэродром), который они сбили ПВО? Это были аналогичные наши шары, запущенные из восточной части Украины. Они сперва испугались, а потом начали запускать такие же шары к нам", - рассказывает источник.

Как писала "Страна", во время сегодняшней тревоги в столице в воздушном пространстве столицы было выявлено около шести вражеских целей. Как оказалось, это были шары, которые перемещаются под действием ветра. По всем ним работала ПВО. Большая часть зондов была сбита.

В ВСУ подробно рассказывали, что это за шары и для чего они нужны.