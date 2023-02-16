Появились новые фото находящегося с визитом в Украине звезды "Игры престолов", актера Джека Глисона, сыгравшего в сериале антигероя Джоффри Баратеона.

Их опубликовало агентство УНИАН.

По его информации, Глисон провел встречу с поклонниками в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках. Деньги от этого мероприятия передадут украинской армии. На них планируют купить грузовик для минометчиков.

"Чувствую большую честь и привилегию быть приглашенным в Украину. Благодарен за это. Я в Украине только 12 часов. Мы приехали во Львов, а потом поездом в Киев. Наверное, мне нужно немного больше времени, чтобы получить полное представление о стране, но уж очень радуюсь тому, что нет снега. Как могут помочь Украине другие актеры? Надо использовать профиль знаменитости, чтобы привлечь внимание к войне в Украине. Я считаю, что это большая привилегия, иметь такой дар. И такая возможность - это достаточно большая сила", - сказал Глисон днем 16 февраля в беседе с украинскими журналистами.

Летом в Киев приезжала еще одна знаменитость - актриса Джессика Честейн. Она встречалась с Владимиром Зеленским и посещала Ирпень.

Незадолго до нее актер Бен Стиллер встречался с Зеленским и назвал его своим героем.