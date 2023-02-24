Народные депутаты сегодня, 24 февраля, денонсировали все соглашения с Россией о сотрудничестве в Азовском море, поскольку они утратили смысл.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Речь идет о Договоре между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Он был подписан 24 декабря 2003 в Керчи. Выход из соглашения (законопроект №0182) поддержали 303 парламентария.

Этот договор ограничивал проход торговых и военных судов в Азовском море под флагами третьих государств. Россия в свою очередь неоднократно нарушила все нормы договора, а после полномасштабного вторжения фактически захватила воды Азовского моря.

Также Рада поддержала выход Украины из Соглашения о создании Черноморской Группы Военно-Морского Сотрудничества (законопроект №0183). Решение поддержали 305 народных депутатов.

Соглашение было подписано в Стамбуле в апреле 2001 года. Согласно договору, Украина и Россия были членами одного военно-морского соединения - BLACKSEAFOR.

Как мы писали ранее, Украина вышла из соглашения с СНГ о пенсиях военным.

Также Украина разорвала соглашение с Беларусью в сфере исследования космического пространства.