Украина денонсировала все договоры с РФ о сотрудничестве в Азовском море
Народные депутаты сегодня, 24 февраля, денонсировали все соглашения с Россией о сотрудничестве в Азовском море, поскольку они утратили смысл.
Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Речь идет о Договоре между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Он был подписан 24 декабря 2003 в Керчи. Выход из соглашения (законопроект №0182) поддержали 303 парламентария.
Этот договор ограничивал проход торговых и военных судов в Азовском море под флагами третьих государств. Россия в свою очередь неоднократно нарушила все нормы договора, а после полномасштабного вторжения фактически захватила воды Азовского моря.
Также Рада поддержала выход Украины из Соглашения о создании Черноморской Группы Военно-Морского Сотрудничества (законопроект №0183). Решение поддержали 305 народных депутатов.
Соглашение было подписано в Стамбуле в апреле 2001 года. Согласно договору, Украина и Россия были членами одного военно-морского соединения - BLACKSEAFOR.
Как мы писали ранее, Украина вышла из соглашения с СНГ о пенсиях военным.
Также Украина разорвала соглашение с Беларусью в сфере исследования космического пространства.