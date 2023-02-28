Мэр Киева Виталий Кличко заявил о пожаре в отдельно стоящем здании в Голосеевском районе столицы.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"На месте пожара раздаются взрывы, предварительно – кислородные баллоны. Все службы уже на месте. Один человек пострадал", - написал мэр.

Позже он добавил, что пожар оперативно ликвидировали.

Напомним, ранее сообщалось, что в киевских Теремках возник пожар на балконе многоэтажки после взрыва генератора.

Также писали, что недавно в Киеве был масштабный пожар на Подоле. Впервые для его тушения использовали специального робота, что существенно облегчило спасателям работу.

Кроме того, сообщалось, что недавно в Соломенском районе Киева горело складское помещение.

А в начале февраля в Дарницком районе Киеве на территории бывшего завода взорвался газовый баллон, в результате чего погибли четыре человека. Пятерых госпитализировали, один человек от госпитализации отказался.

Позже в прокуратуре Киева сообщили о подозрении управляющей частной ювелирной мастерской по делу о взрыве на территории бывшего завода в Дарницком районе столицы. Женщину задержали, ей грозит до восьми лет тюрьмы.