Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в комментарии "Стране" рассказал, как будет праздновать свою свадьбу с депутатом фракции "Слуга народа" Ольгой Коваль.

"Никак. Очень маленьким кругом ближайших людей. Денис (Малюська - Ред.) расписывал, а так пригласили близких, которые были в Киеве. К сожалению, родители не смогли быть", - рассказал Железняк.

Напомним, неделю назад Коваль впервые подтвердила информацию об отношениях с Железняком. Она сообщила, что коллеги уже давно знают и они не скрывают свои отношения, это не является тайной в их кругах.

Ранее мы писали, что нардеп Антон Яценко написал заявление в НАПК, где утверждал, что Железняк живет в гражданском браке с Коваль, которая является дочерью крупного аграрного бизнесмена Владимира Коваля.

В этом Яценко увидел конфликт интересов со стороны Железняка, который является главой ТСК, осуществляющей парламентский контроль за деятельностью таможенной службы, "с которой непосредственно контактируют компании Коваля во время экспорта сельхозпродукции", сказано в заявлении. Яценко просил принять меры реагирования в отношении Железняка, предусмотренные законом "О предотвращении коррупции".