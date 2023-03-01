Президент США Джо Байден заявил, что его предложения по поводу бюджета будут включать увеличение налогов для сверхбогатых.

Об этом глава Белого дома сказал на мероприятии в Виргинии.

"Я хочу ясно дать понять, я подниму некоторые налоги. Все миллиардеры должны перестать платить 3%", - сказал Байден.

Президент США подчеркнул, что не намерен отказываться от обещания не повышать налоги для тех, чей доход не превышает 400 тысяч долларов в год. Налоги для сверхбогатых помогут реализовать его повестку, не накладывая дополнительного бремени на остальных, заявил Байден.

"Мысль о том, что они (миллиардеры - Ред.) платят меньше, чем полицейские, учителя и медсестры, смехотворна", - добавил американский лидер.

Как ожидается, Байден выступит с бюджетным предложением к конгрессу 9 марта.

Ранее Байден объяснил высокую инфляцию в США тем, что американцы платят "путинский налог" на топливо и продукты питания.

"Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин", - заявил Байден.

Также президент США пригрозил новыми налогами нефтяным компаниям США, если они не снизят цены на бензин.