"Миллиардеры платят меньше, чем учителя". Байден грозит увеличить налоги для богатых американцев
Президент США Джо Байден заявил, что его предложения по поводу бюджета будут включать увеличение налогов для сверхбогатых.
Об этом глава Белого дома сказал на мероприятии в Виргинии.
"Я хочу ясно дать понять, я подниму некоторые налоги. Все миллиардеры должны перестать платить 3%", - сказал Байден.
Президент США подчеркнул, что не намерен отказываться от обещания не повышать налоги для тех, чей доход не превышает 400 тысяч долларов в год. Налоги для сверхбогатых помогут реализовать его повестку, не накладывая дополнительного бремени на остальных, заявил Байден.
"Мысль о том, что они (миллиардеры - Ред.) платят меньше, чем полицейские, учителя и медсестры, смехотворна", - добавил американский лидер.
Как ожидается, Байден выступит с бюджетным предложением к конгрессу 9 марта.
Ранее Байден объяснил высокую инфляцию в США тем, что американцы платят "путинский налог" на топливо и продукты питания.
"Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин", - заявил Байден.
Также президент США пригрозил новыми налогами нефтяным компаниям США, если они не снизят цены на бензин.