Известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица сломал правую ногу неподалеку от построенного им поселка Дрвенград в горах на западе Сербии.

Об этом он сообщил РИА Новости.

"Какая ирония судьбы: человек, проведший столько концертов, множество раз поднимавшийся на сцену, пилот вертолета, поскользнулся на обычном промерзлом дереве. Когда я упал, сломал сустав в двух местах, правая нога буквально вывернулась. Хорошо, что рядом оказался человек, которой смог несколько вправить ее", - сказал режиссер.

Он уточнил, что сейчас находится в ортопедическом институте Баница в Белграде. Его голос при разговоре был спокойным.

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