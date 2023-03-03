В Украине 2 марта запустили централизованную систему автоматической блокировки интернет-ресурсов. Помимо прочего, она должна собирать данные о пользователях, которые посещали "запрещенные" сайты.

Об этом сообщает Интернет-ассоциация Украины.

"Информация о пользователе, пытавшемся зайти на "запрещенные" ресурсы, автоматически фиксируется и передается в соответствующие государственные органы", - говорится в заявлении.

Система вводится распоряжением Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций от 30.01.2023 №67/850 "О внедрении системы фильтрации фишинговых доменов". До 2 марта ее должны были установить все украинские интернет-провайдеры.

Новый механизм каждые 15 минут автоматически загружает на сервер провайдера перечень интернет-адресов для автоматической блокировки. На каком юридическом основании этот стоп-лист будет составляться - неизвестно.

Официально заявляется, что система нужна для фильтрации фишинговых доменов (то есть чтобы кибер-преступники не похищали личные данные пользователей).

Но в интернет-ассоциации призывают президента, правительство и СНБО срочно отменить указанное распоряжение, так как оно открывает путь к бесконтрольной блокировке сайтов в Украине.

Ранее сообщалось, что накануне годовщины вторжения украинские государственные сайты атаковали хакеры.

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