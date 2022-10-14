Safari и Chrome могут перестать отображать сайты из РФ, сообщают российские "Известия" со ссылкой на данные экспертов.

По их словам, сертификаты безопасности доступа к ресурсам Рунета - причем даже те, что выданы отечественными организациями, - могут быть заблокированы в иностранных приложениях.

Сертификат сайта - это его цифровая подпись, которая подтверждает подлинность ресурса. С помощью сертификата шифруются данные, перед тем как установить защищенное соединение, браузер запрашивает у сайта этот документ. Если сертификата нет или он некорректен, браузер просто не откроет страницу.

Выход "Известия" видят в переходе на "отечественные браузеры", которые ограничивать сертификаты не будут. Под "отечественными браузерами" понимают "Яндекс-браузер" и "Атом".

Напомним, Apple, Google и Microsoft хотят к 2023 году полностью избавиться от паролей.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину хакеры взломали сайты российских СМИ и разместили данные о числе погибших в Украине солдат РФ.

Война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 232-го дня войны с РФ. Наиболее горячая точка фронта сейчас - Бахмут. Он находится под сильными обстрелами. В Херсонской области российские войска укрепляют новую линию фронта, после того, как ее оттеснили ВСУ.

По Киевской области вчера ударили дроны-камикадзе. Они атаковали объекты критической инфраструктуры. Под массированный обстрел попал Николаев.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.