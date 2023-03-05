Революцию в борьбе с ожирением - глобальной проблемой современности - обещает The Economist в последнем номере.

Речь идет о новом лекарстве glp-1, которое позволяет необыкновенно быстро сбросить вес.

"Новый тип лекарств вызывает ажиотаж среди богатых и красивых. Всего недельный курс - и вес падает. Илон Маск клянется в этом; влиятельные лица восхваляют его на TikTok; внезапно похудевшие голливудские звездочки применяли его. Но новейшие препараты для похудения — это не просто косметические усовершенствования. От них больше всего выиграют не знаменитости в Лос-Анджелесе или Майами, а миллиарды обычных людей по всему миру, чей вес сделал их нездоровыми", - пишет издание.

Методы лечения потери веса долгое время варьировались от благонамеренных и неэффективных до откровенно сомнительных. Похоже, что новый класс препаратов, называемых агонистами рецептора glp-1, действительно работает, пишет The Economist.

Семаглутид, разработанный датской фармацевтической фирмой Novo Nordisk, в клинических испытаниях показал, что он приводит к потере веса примерно на 15%. Он уже продается под торговой маркой Wegovy в Америке, Дании и Норвегии и скоро будет доступен в других странах; Ozempic, версия с более низкой дозой, является лекарством от диабета, которое также используется "не по прямому назначению" для снижения веса.

Конкурирующий препарат, произведенный американской фирмой Eli Lilly, должен поступить в продажу в конце этого года, и он все еще более эффективен. Аналитики считают, что к 2031 году рынок препаратов glp-1 может достичь 150 миллиардов долларов, что недалеко от сегодняшнего рынка лекарств от рака. Некоторые думают, что они могут стать самыми распространенными.

Ранее мы также разбирались, что известно о первом в мире лекарстве от рака, которое не требует облучения и "химии".

Кроме того, медики из Соединенных Штатов провели исследование и выяснили, как МРТ с контрастом влияет на организм человека. Специалисты заявили, что применяемые при этой процедуре соединения гадолиния (химического элемента) могут накапливаться в клетках почек, что может вызвать тяжелые сбои в работе этих органов.