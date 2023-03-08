Российский блогер Илья Варламов объявил, что получил гражданство Туркменистана, и опубликовал фото с паспортом этой страны.

Заявление и снимок появились в его Фейсбуке.

"Теперь это уже не секрет. Несколько лет назад я ввязался в довольно необычную историю. Сегодня в посольстве в Стамбуле я принял гражданство Туркменистана и, наконец, получил паспорт", - сообщил он.

В публикации Варламова в Фейсбуке указан геотег "Стамбул", то есть он, вероятно, сейчас находится в Турции.

Блогер добавил, что в ближайшее время будет заниматься переездом.

"Смотрите и завидуйте, я гражданин. Впереди сложный переезд и много интересного контента", - пообещал он.

Правда, многие в соцсетях восприняли это заявление как стеб, и обратили внимание на то, что паспорт грязный, помятый и явно не новый.

Ранее мы рассказывали, что полиция спасла Варламова от разъяренной толпы в трущобах столицы Либерии.

Также мы сообщали, что в 2021 году СБУ не стала продлевать запрет на въезд в Украину блогеру, введенный в 2017 году.