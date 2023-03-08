Глава Европарламента Роберта Метсола поздравила с 8 Марта "всех женщин мира и Украину".

"Поздравляю всех женщин мира с Международным женским днем, в том числе Украину, которая борется за свободу, за наши права. Для меня важно послать это сообщение от имени Европейского парламента украинским женщинам. Мы стремимся, чтобы Украина стала членом Европейского Союза", - сказала Метсола в интервью UWN.

Между тем война в Украине продолжается уже 378-й день. Мы следим за новостями 8 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 377-го дня войны. Противник продолжает штурмовать Бахмут и его окрестности. На ситуацию на фронте может повлиять весенняя распутица на грунтовых дорогах, где застревает техника. При этом на этой неделе ВСУ может пополнить запасы западного вооружения. Польша намерена передать Украине еще 10 танков Leopard 2

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