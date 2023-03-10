В пятницу, 10 марта, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры и домам гражданского населения. Противник осуществил пуск 95 ракет. 34 ракеты были уничтожены. Также враг нанес 31 авиационный удар, в частности, использовал 8 БпЛА типа Шахед-136, половина которых сбита. Совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

2. Противник не оставляет попыток оцепить Бахмут. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отразили на них 102 атаки.

3. Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области.



4. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.

5. В Рубежном Луганской области враг размещает личный состав в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением. Военнослужащие оккупационных войск расселяются на первом и втором этажах, а выше оставляют проживать гражданских.



Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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