Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Конго пошел в бар, чем вызвал возмущение как в Конго, так и в Париже, где в это время проходят протесты против инициированной им пенсионной реформы.

Об этом пишет Europe 1.

После официальных мероприятий он отправился в бар в городке Бандалунгва, известный как "Бандал", в компании музыканта Фалли Ипупа, министра связи Конго и представителя правительства.

Журналистов там не было, но видео вечеринки разлетелось в соцсетях.

Теперь правительство Конго вынуждено оправдываться, ведь пока официальные лица веселились, на востоке Конго идет война.

Ранее мы писали, что аналитики инвестиционного банка Дании Saxo Bank опубликовали традиционные прогнозы по мировой экономике и политике на 2023 год. Специалисты прогнозируют, что президент Франции уйдет в отставку.

Также сообщалось, что осенью прошлого года рейтинг Макрона снизился из-за недовольства французов неэффективной борьбой властей с топливным кризисом.

А незадолго до этого на акции протеста в Париже тысячи человек потребовали отставки Макрона.