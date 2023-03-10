В Великобритании обнаружили большое количество зарегистрированных компаний с признаками фиктивности. Правительство подозревает, что это россияне используют слабые проверки национального реестра компаний для неуплаты налогов и отмывания денег, полученных на войне в Украине.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"У сотни этих фирм имеются россияне среди руководителей, а некоторые подконтрольные РФ компании сейчас пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды, говорят люди. Россияне были заметными среди тех, кого привлекает в лондонский Сити мягкое регулирование, позволяющее им скрывать свои активы с минимальным контролем", - отмечает издание.

Британская финансовая система пронизана подставными компаниями и другими непрозрачными структурами, что затрудняет соблюдение антироссийских санкций.

"Мы знаем о злоупотреблениях реестром компаний для поддержки незаконной деятельности. В случае выявления потенциальной преступной деятельности мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами для передачи дел и поддержки расследований", - заявил представитель Регистрационной палаты Великобритании.

Сейчас в стране зарегистрирован законопроект, который должен ужесточить мониторинг компаний и пресечь подобные злоупотребления.

Ранее Bloomberg рассказывал, как Россия обходит санкции на покупку электроники для производства оружия с помощью третьих стран.

По данным СМИ, в частности, китайские компании торгуют с российскими оборонными компаниями под санкциями.