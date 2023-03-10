Соединенные штаты добиваются расклада, при котором Россия проиграла бы в конфликте на территории Украины.

В тоже время там рассчитывают, что поражение России не будет "слишком тяжелым" и не повлечет за собой ущерб глобальной стабильности.

Об этом заявил член Палаты представителей от штата Массачусетс демократ Сет Мултон, выступая в рамках дискуссии в Институте Хадсона.

По его словам, в Вашингтоне "не хотят, чтобы Россия проиграла слишком сильно", учитывая вопросы распространения ядерного оружия.

"Поэтому, говорить о том, что мы желаем России позорного поражения, это не то, чего мы в действительности хотим", – сказал Мултон.

Ранее в Государственном департаменте объяснили, почему Китай не может допустить поражения России в Украине. Дело в том, что КНР не может допустить такого исхода, потому что тогда США сосредоточатся на Поднебесной.

В США считают, что поражение Киева имело бы глобальные последствия прежде всего потому, что проигрыш Украины будет иметь глобальные последствия, в том числе для прочности альянсов Запада, который защищает свои интересы.

В тоже время в Италии опасаются, что Россия применит ядерное оружие в случае поражения в войне.