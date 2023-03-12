iBox сообщает, что возобновил работу всех своих терминалов, через которые можно снова пополнять карты "Монобанка" и других учреждений.

Об этом компания сообщает в своих социальных сетях.

"Как и обещали – всего за три дня нашей команде удалось возобновить работу всего парка терминалов, поэтому уже сейчас они работают на полную мощность и готовы принимать ваши платежи по основным услугам. Среди них: Monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Kyivstar и другие", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Нацбанк отозвал лицензию у IBOX Bank. Через терминалы IBOX, которых была обширная сеть по всей Украине, пополнить карточку Монобанка можно было без комиссии.

После чего в офисах закрытого IBox банка СБУ и Бюро экономической безопасности провели следственные действия. В Службе безопасности Украины заявили, что IBox банк был закрыт из-за игорного бизнеса. Сообщалось, что должностные лица банка "наладили механизм "легализации" денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под предлогом предоставления инновационных платежных услуг".

Ранее мы подробно рассказывали, что случилось с сетью терминалов iBox и почему у банка отобрали лицензию. Эта сеть была популярна среди клиентов Монобанка, потому что позволяла пополнять карту без комиссии.