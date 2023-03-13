Губернатор острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз для туристов из России и Украины из-за нарушений визового режима.

Об этом сообщает The Jakarta Post.

Он сообщил, что написал запрос в МИД и минюст Индонезии с предложением отменить упрощенный режим в ответ на сообщения о "плохом поведении и возможных преступных действиях", предположительно совершенных российскими и украинскими туристами.

По его словам, они злоупотребляют турвизами, "чтобы найти работу в популярном глобальном туристическом направлении".

Ранее на Бали произошел скандал с российским артистом Михаилом Шацем. Он отправился на Бали на гастроли и был депортирован, т.к. не оформил трудовую визу.

Ранее Кабмин Таиланда одобрил введение туристического сбора с 1 июня.

Также мы писали, что Финляндия отказалась закрывать туристические визы россиянам.

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