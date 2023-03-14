В сети появилось видео с рекламой украинского приложения "Дия" на цифровом борде в центре Нью-Йорка - на знаменитой площади Таймс-сквер.

"Интересно, сколько бюджетных денег это стоило и нафига это в Нью-Йорке?" - задался вопросом политолог Юрий Романенко в своем телеграм-канале.

В Министерстве цифровой трансформации Украины прокомментировали "Стране" появление рекламы "Дии" в Нью-Йорке. В ведомстве заявили, что из госбюджета Украины не тратили средств на размещение ролика.

"Это анонс мероприятия, в котором проект "Дия" является информационным партнером. Размещением ролика на Таймс-сквер занимались организаторы мероприятия, не Министерство цифровой трансформации", - заверили в пресс-службе министерства.

Ранее мы сообщали, что на портале "Дия" теперь можно подать заявление о браке.

Также мы писали, что справка о регистрации места жительства в Украине больше не нужна. Теперь выписку о месте жительства можно получить в приложении "Дия".