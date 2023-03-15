Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в РФ обсуждают перенос столицы вглубь страны. В Кремле это отрицают.

Соответствующее заявление Данилов сделал в эфире телемарафона.

"Россия фрагментируется, Россия не будет в тех границах, и остановить этот процесс уже невозможно. Если об этом процессе начинает говорить сам Гитлер по фамилии Путин, то имейте в виду, что это так и будет происходить. Они уже сейчас ведут разговор о переносе столицы вглубь России, и многие другие процессы - они уже идут", - заявил секретарь СНБО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "заявления, звучащие из Украины о якобы переносе столицы вглубь России, являются неправдой".

Напомним, в феврале Путин заявил, что цель Запада - развал и ликвидация России.

Эти слова прозвучали на следующий день после того, как Байден заявил в Варшаве, что Запад не ставит себе цель развалить или подчинить себе Россию, а миллионы россиян - "нам не враги".

Тем временем война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

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