Потенциальный кандидат на пост первого министра Шотландии Хамза Юсаф встретился сегодня с украинскими беженками в Эдинбурге.

На встрече Юсаф спросил: "А где ваши мужчины?" Женщины не ответили, но нервно рассмеялись.

Он пообещал в случае своего избрания первым министром продолжать поддерживать прибывших из Украины.

"Шотландия будет их домом до тех пор, пока они в этом нуждаются и хотят", - написал он в Твиттере.

Шотландия приняла более 23 000 перемещенных лиц из Украины - пятую часть всех прибывших в Великобританию - и предоставила финансовую и медицинскую поддержку.

Между тем война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.

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