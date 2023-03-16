Транспортный реактивный самолёт Ан-225 "Мрия" накануне войны должны были вывезти в немецкий город Лейпциг.

Об этом пишет Bild.

"Перемещение 225-го и меньшего 124-го судна было запланировано на 25 февраля. Это было подтверждено 21 февраля. За несколько недель до этого вели обсуждение", - приводит издание слова представителя аэропорта "Лейпциг-Галле" Уве Шухарта.

Немецкий аэропорт за месяц до вторжения уже всё подготовил для принятия бортов. Парковочные места для украинских самолётов были готовы с 26 января 2022 года.

Экипаж и лётчики сидели в полностью заправленном самолёте накануне вечером перед началом войны, но, по словам капитана Дмитрия Антонова, им не разрешили взлететь по указанию высшего руководства.

Аэропорт Лейпциг был вторым домом для Ан-225: с 2008 года "Мрия" приземлялась здесь 32 раза.

Осенью журналисты писали, что "Антонов" строит второй транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 "Мрия", который заменит уничтоженный в Гостомеле Киевской области борт. А деньги на достройку будут собирать в том числе в международном аэропорту "Лейпциг-Галле".

Ранее мы публиковали видео отправки на утилизацию обломков уничтоженного самолета "Мрия" из аэропорта в Гостомеле.