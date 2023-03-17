В "Приватбанке" пройдут плановые технические работы. Фото: "Страна"

В ночь на 19 марта с 00.05 до 03.05 "ПриватБанк" будет проводить плановые работы по обновлению процессинга.

Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

В это время оплатить что-либо с помощью карт "Приватбанка" или через приложение "Приват24" будет невозможно.

В "ПриватБанке" 19 марта ночью будут плановые техработы

Ранее мы писали, что "ПриватБанк" начал ограничивать украинцам использование денег на кредитных картах. Кредитными средствами разрешается только безналично оплачивать покупки.

Также "Страна" рассказывала, что недавно у Monobank произошел технический сбой и не работал кэшбек.

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