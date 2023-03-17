В ночь на 19 марта с 00.05 до 03.05 "ПриватБанк" будет проводить плановые работы по обновлению процессинга.

Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

В это время оплатить что-либо с помощью карт "Приватбанка" или через приложение "Приват24" будет невозможно.

Ранее мы писали, что "ПриватБанк" начал ограничивать украинцам использование денег на кредитных картах. Кредитными средствами разрешается только безналично оплачивать покупки.

Также "Страна" рассказывала, что недавно у Monobank произошел технический сбой и не работал кэшбек.

Война в Украине продолжается уже 387-й день. Мы следим за новостями 17 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 386-го дня войны. Атаки российской армии идут по всему фронту. Наиболее напряженная ситуация в районе Бахмута, где россияне подходят к трассе, соединяющей город с Константиновкой.

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