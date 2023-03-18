Высшее военное руководство Украины и США провели видеоконференцию, на которой обсудили ситуацию на фронте, потребности армии и будущие военные поставки.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Представители украинских Минобороны, Генштаба и Банковой провели беседу с советником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, главой Пентагона Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.

С украинской стороны присутствовала целая группа чиновников и военных: сам Ермак, главком Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, командующий обороной Бахмута Александр Сырский, командующий группировкой "Таврия" Александр Тарновский, командир Воздушных сил ВСУ Николай Олещук. В конце к ним присоединился еще и Владимир Зеленский.

"Мы подробно проинформировали союзников о текущей ситуации на фронте, боевых действиях по самым сложным направлениям, а также о неотложных потребностях украинской армии. Обсудили дальнейшее оказание нашей стране необходимой помощи, в том числе техники, вооружения и боеприпасов", - написал Ермак.

Между тем война в Украине продолжается уже 388-й день. Мы следим за новостями 18 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 387-го дня войны. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях в Украине. Си Цзиньпин летит в Москву. Российские войска продвинулись к Северному водохранилищу и захватили Зализянское к северо-западу от Бахмута. А правительство Словакии одобрило передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине.

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