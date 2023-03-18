"ПриватБанк" проведет регламентные работы в предстоящую ночь на 19 марта, в связи с чем оплата картами будет невозможна. В банке сообщили подробности о временных ограничениях.

Соответствующую информацию публикует в Telegram пресс-служба финансового учреждения.

С 00:05 до 03:05 этой ночью временно приостанавливаются все операции с картами банка. Аналогичный "тайм-аут" будет в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

"Если в период проведения работ вы планируете покупки в интернете, советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов", - советуют в банке.

В "ПриватБанке" добавили, что технические работы проводятся с целью "повышения качества и безопасности платежей".

Ранее мы писали, что "ПриватБанк" начал ограничивать украинцам использование денег на кредитных картах. Кредитными средствами разрешается только безналично оплачивать покупки.

Также "Страна" рассказывала, что в феврале у Monobank произошел технический сбой и не работал кэшбек. Менеджеры не объясняли, по какой именно причине произошел технический сбой. Однако саму неисправность подтверждали.