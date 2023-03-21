Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в Днепропетровской области расследуют пытки пациентов в психиатрической больнице.

По его словам, еще в феврале текущего года он получил информацию о ненадлежащих условиях содержания пациентов, бесчеловечном обращении с ними со стороны медицинского персонала и возможных противоправных действиях отдельных работников в одном из психиатрических учреждений Днепропетровской области.

Лубинец инициировал проверку, по результатам которой Каменская окружная прокуратура Днепропетровской области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки).

"В настоящее время осуществляется досудебное расследование, в ходе которого установят все обстоятельства и дадут правовую квалификацию действиям медицинского персонала указанного учреждения", - рассказал омбудсмен.

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