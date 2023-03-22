Число погибших при ударе по Ржищеву Киевской области выросло до восьми человек.

Об этом сообщает киевская областная Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Как уже сообщалось, в среду утром, 22 марта, БПЛА ударил по территории профессионального училища в Ржищеве. В результате частично были разрушены четвертый и пятый этажи двух общежитий и трехэтажный учебный корпус.

В ГСЧС добавили, что под завалами, вероятно, находятся четыре человека.

Ранее сообщалось о семи погибших и десяти пострадавших, в числе которых один ребенок.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по Запорожью пострадали 34 человека: 29, в том числе три ребенка, госпитализированы. Один человек скончался в больнице.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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