В среду прогремел взрыв на заводе по производству химических веществ Ineos Phenol в пригороде Хьюстона Пасадене (штат Техас). По предварительным данным, пострадал один человек.

В сети появилось видео взрыва.

После мощного взрыва на предприятии начался пожар. Журналисты сообщают, что через некоторое время он был потушен.

На заводе Ineos Phenol производят кумол – ароматическое органическое соединение в виде горючей жидкости, используемое для производства разной продукции, включая гербициды и пестициды, чистящие средства и автохимию.

Эвакуация жителей близлежащих районов не проводилась. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы сообщали, что в феврале на металлургическом заводе в Оквуд-Виллидж возле города Бедфорда, штат Огайо, прогремел взрыв, после чего начался пожар.

В начале февраля в том же штате Огайо сошли с рельсов и загорелись десятки вагонов с опасными химикатами. Они отравили всю окрестность.