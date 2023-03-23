Весенние каникулы для столичных школьников начнутся 27 марта и продлятся до 3 апреля.

Об этом сообщает Киеврада.

"Согласно рекомендованной структуре учебного года, с 27 марта в Киеве для школьников начнутся весенние каникулы. Причин для их переноса пока нет. Другие учебные заведения Киева продолжат работать с соблюдением требований безопасности", - сообщил замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Напомним, ранее в Министерстве образования назвали рекомендуемые даты начала и конца весенних каникул в школах Украины. При этом отмечается, что каждая школа может самостоятельно решать, когда именно ученики будут уходить на отдых: все зависит от эпидемиологической ситуации в стране, погодных условий, безопасности в регионе.

Также министерство образования и науки Украины утвердило календарный план организации и проведения в 2023 году национального мультипредметного теста (НМТ). Тестирование будет проходить в две сессии основная с 5 июня по 23 июня, дополнительная с 11 по 24 июля. Зарегистрироваться для участия в основной сессии НМТ можно с 3 апреля по 3 мая 2023 года.