Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак подал свою диссертацию на проверку плагиата в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Мы с Оксеном Васильевичем в первый день сели и проговорили основные принципы образовательной политики. Одним из них есть принцип академической добродетели. Мы хотим очистить систему, и для того, чтобы это сделать, мы начнем с себя.

Мы уже сделали первый шаг и подали заявления в Национальное агентство по качеству высшего образования на проверку. Если будут найдены какие-либо отклонения академической добродетели, мы готовы отказаться от наших научных степеней", - заявил Сергей Бабак.

В случае выявления академического недоброчестности он откажется от ученой степени.

Напомним, на портале "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях" появилась информация о плагиате в диссертации "Социокультурная самоидентификация личности" новоназначенного министра образования Оксена Лисового, которую он защитил в 2012 году.

После чего, Лисовой в ответ на обвинения в плагиате отправил диссертацию на проверку в Нацагентство по качеству высшего образования.