Глава комитета Рады по образованию подал свою диссертацию на проверку плагиата вслед за Лисовым
Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак подал свою диссертацию на проверку плагиата в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Мы с Оксеном Васильевичем в первый день сели и проговорили основные принципы образовательной политики. Одним из них есть принцип академической добродетели. Мы хотим очистить систему, и для того, чтобы это сделать, мы начнем с себя.
Мы уже сделали первый шаг и подали заявления в Национальное агентство по качеству высшего образования на проверку. Если будут найдены какие-либо отклонения академической добродетели, мы готовы отказаться от наших научных степеней", - заявил Сергей Бабак.
В случае выявления академического недоброчестности он откажется от ученой степени.
Напомним, на портале "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях" появилась информация о плагиате в диссертации "Социокультурная самоидентификация личности" новоназначенного министра образования Оксена Лисового, которую он защитил в 2012 году.
После чего, Лисовой в ответ на обвинения в плагиате отправил диссертацию на проверку в Нацагентство по качеству высшего образования.