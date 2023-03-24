В России отложили на неопределенный срок концерты рок-группы ДДТ в Санкт-Петербурге, Челябинске, Магнитогорске, Оренбурге и Москве.

Об этом сообщается на сайте группы Юрия Шевчука.

Как сказано на онлайн-странице ДДТ, концерты, которые переносились с 2020 года (они должны были пройти в рамках тура в честь 40-летия команды), не состоятся в назначенные даты "по независящим от музыкантов и организаторов тура причинам".

На днях также был отменен концерт команды в Ростове-на-Дону.

Музыканты отметили, что уже приобретенные билеты будут действительны на новые даты выступлений, когда появится возможность их анонсировать. Те зрители, которые не имеют возможности ждать, могут обратиться за возвратом денежных средств.

Ранее мы сообщали, что прошлой весной Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей за "дискредитацию российской армии". Поводом послужили слова Шевчука на концерте в Уфе о том, что "Родина - это не ж@па президента, которую надо все время целовать".

Вскоре после этого Шевчук заявил, что концертная деятельность ДДТ в РФ подходит к концу.