В российском городе Аксае (Ростовская область) произошел крупный пожар на складе с целлюлозной продукцией. Ему присвоили третий ранг опасности из пяти возможных.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Аксайский район, город Аксай, Новочеркасское шоссе, 2, загорание металлического склада с целлюлозной продукцией", - говорится в сообщении МЧС.

Позже в ведомстве уточнили, что пожар возник в одном из ангаров, затем огонь перешел на рядом стоящее здание. Площадь возгорания увеличилась до 1 200 кв. м. Угроза распространения огня на соседние здания отсутствует, заверили спасатели.

Также они заявили, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара не зафиксировано.

К месту ЧП был направлен пожарный поезд из Батайска. К тушению привлечены 79 человек и 41 единица техники.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку в связи с пожаром на складе. Прокуроры проверяют соблюдение требований пожарной безопасности.

Как мы писали, сегодня еще и в Москве в деловом центре "Москва-сити" загорелась трансформаторная будка около башни "Империя".

А 16 марта мы сообщали, что в российском Ростове-на-Дону прогремел взрыв и загорелось здание управления Погранслужбы ФСБ. Предварительной причиной пожара в МЧС назвали возгорание силового кабеля на складе с оружием.