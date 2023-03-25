Над американским штатом Миссисипи в ночь на субботу пронесся мощный торнадо. Он унес жизни по меньшей мере 23 человек. Под завалами разрушенных зданий могут находиться другие жертвы стихии.

Об этом сообщают западные СМИ, в частности ВВС.

Больше всего пострадали небольшие города в сельской местности. Там повалены деревья, оборваны линии электропередачи, десятки тысяч домов остались без света.

Атмосферный вихрь принес с собой проливные дожди, а также град размером с мячик для гольфа. Он выпал в южных районах Миссисипи.

Жители небольшого городка Ролинг Форк на западе штата рассказывают, что окна их домов лопались под силой ветра. Разрушения в этом районе оцениваются как особо масштабные.

"Я ничего подобного в своей жизни не видел. Это был чудесный маленький городок, а теперь его нет", - сказала местная жительница Бренди Шова журналистам.

По словам другого очевидца, Корнела Найта, незадолго до удара торнадо в округе стало необычайно тихо, небо было очень темным, а потом стало видно, как тут и там начали взрываться трансформаторы. По его словам, торнадо прошелся по дому его родственника. Там рухнула стена, придавив собой несколько человек.

По рассказам спасателей, многих пришлось извлекать из-под груд щебня.

Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз сообщил в Твиттере, что поисково-спасательные группы оказывают первую помощь пострадавшим.

По прогнозам, торнадо все еще угрожает некоторым регионам штата. Несколько других штатов на юге США также готовятся к сильным штормам.

В начале марта сотни тысяч людей остались без света из-за торнадо, что промчался по Техасу и Луизиане.

А осенью торнадо наблюдали в Курской области России.