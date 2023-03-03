Американские штаты Техас и Луизиана накрыло торнадо. Сотни тысяч людей остались без света, отменено более 400 рейсов.

Об этом сообщает CBS.

Порывы ветра достигали скорости более 112 км в час. Ветер валил деревья, срывал крыши, разбивал стекла, переворачивал автомобили и обрывал линии электропередач. Однако среди людей пока известно лишь о незначительных травмах.

Также торнадо отключил электроэнергию на насосных станциях в пригороде Далласа, в домах людей возникли перебои с водой.

В Броке местный житель заснял кусок листового металла, летевший к его дому.

Синоптики прогнозируют, что торнадо будет двигаться на восток, создавая угрозу для Огайо и Теннесси.

Отметим, что на днях в США произошло третье крушение поезда за месяц. Во Флориде перевернулись вагоны с пропаном.

До этого 3 февраля в Огайо сошел с рельсов поезд с химикатами. В 20 из более чем 100 вагонов перевозился винилхлорид - ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, чьи продукты горения представляют опасность для окружающей среды.

21 февраля в Гетеборге (Небраска) сошли с рельсов 12 вагонов поезда с углём.

А позавчера в аэропорту имени Клинтонов разбился самолет с экологами, которые летели расследовать взрыв на заводе в Огайо.