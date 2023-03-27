Президент Владимир Зеленский провел встречу с послом доброй воли ЮНИСЕФ, известным актером Орландо Блумом, который вчера приехал в Украину, и командой детского фонда.

Об этом сказал президент в видеообращении вечером в воскресенье, 26 марта.

"Орландо Блум давно и содержательно работает с этим направлением. Он уже был в Украине, на нашем Донбассе, еще до полномасштабной войны. И знает, что принесла эта агрессия, насколько полномасштабными должны быть усилия мира, чтобы его остановить, чтобы восстановить Украина после войны", - заявил Зеленский.

По его словам, с Блумом они "обсудили вопросы восстановления нашей страны, нашей школьной инфраструктуры". Стороны договорились, чтобы их команды работали над несколькими направлениям.

"В частности, это вопрос возвращения наших детей, которые были вывезены в Россию, это создание бомбоубежищ для наших детишек. И третье – это техническое обеспечение дистанционного обучения в тех районах и областях, где невозможно учиться из-за соответствующих угроз", - сказал Зеленский.

Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

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