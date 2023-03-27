Москва считает абсолютно неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне выданного им ордера на арест президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в МИД России.

Армению предупредили о крайне негативных последствиях этих возможных шагов для двусторонних отношений, отметил источник.

Ранее мы писали, что Конституционный суд Армении признал соответствующими конституции обязательства, закрепленные Римским статутом. Решение является окончательным и вступает в силу с момента опубликования.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации". В том же подозревают и омбудсмена.