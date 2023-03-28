Исследовательский ледокол "Ноосфера" с командой 28-й украинской антарктической экспедиции (УАЭ) прибыл на станцию ​​"Академик Вернадский".

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в своем Facebook.

"Путь из чилийского порта Пунта-Аренас до станции длился 5 суток. Ледокол шел через самый бурный в мире пролив Дрейка, но на этот раз он был благосклонен к экипажу и пассажирам "Ноосферы"", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ближайшие дни будет разгрузка судна, ведь на нем приехал огромный запас еды, разнообразных вещей и горючего на целый год. Поскольку рельеф дна не позволяет ледоколу пришвартоваться у нашего острова, все грузы будут перевозить на небольших лодках. Также будет пересменка годовых экспедиций. Ученые и специалисты из 27 УАЭ, которые год работали на "Вернадском", будут передавать дела коллегам из 28 УАЭ.

Украинский ледокол уже второй сезон работает в Антарктиде. В конце декабря 2022-го он отправился с ЮАР на остров Кинг-Джордж, куда доставил экспедицию и грузы для польской антарктической станции "Артцовский". Оттуда судно прибыло в "Вернадский", доставив участников технической сезонной экспедиции, которые завершают срочные дела по модернизации станции. Потом "Ноосфера" добралась до Чили и ждала команду 28-й УАЭ, вместе с которой успешно вернулась в Антарктику.

Ранее мы писали, что зимой на украинской антарктической станции было нашествие пингвинов.

Также мы сообщали, что в этом году станцию "Вернадского" засыпало рекордным слоем снега.